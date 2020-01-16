مفاجأة سارة.. 4 طرق طبيعية لإنقاص الوزن الزائد

هناك الكثير من الأساليب المختلفة لاتباع النظام الغذائي، ولكن كل خيار لا يصلح للجميع فمن المهم تقييم ما إذا كان النظام الغذائي يقدم نتائج واقعية ومتسقة يمكنك الحفاظ عليها بمرور الوقت.





ووفقًا لموقع healthline، هناك بعض الطرق لإنقاص الوزن:





- اتخاذ نهج واقعي لفقدان الوزن والمحاولة تهدف لفقدان 1-2 كيلو في الأسبوع.

- حاول أن تأكل صحيًا قدر الإمكان وقم بتضمين الأطعمة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

- حاول أن تدرج مجموعات طعام كاملة في نظامك الغذائي بقدر ما تستطيع.