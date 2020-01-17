مهرجانات وأسابيع طلابية هامة تشهدها الجامعات خلال إجازة نصف العام.. ملتقى عربي وأنشطة للوافدين.. وأفواج معهد إعداد القادة بحلوان يشاركون في المهرجان الثقافي الفني النوبي

جامعة الفيوم تشهد إنطلاق أسبوع الفتيات مارس المقبل

انطلاق أسبوع الطلاب الوافدين الرياضي بالتعاون مع قطاع الأنشطة والاتحاد الرياضي

للمرة الأولى إقامة أسبوع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات بجامعة سوهاج





تشهد إجازة منتصف العام الدراسي، مهرجانات حافلة بالأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات، من انشطة الأسر، والمسابقات الرياضية والثقافية والجوالة، حيث تضم هذه الأنشطة أيضًا الطلاب الوافدين الدارسين بمصر من مختلف الجنسيات.





أعلن الدكتور صبحي حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات،عن تنظيم 3 أنشطة كبرى تقام خلال إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر حتى مع بدء الفصل الدراسي الثاني، على مدار 3 أسابيع في جامعات الفيوم وسوهاج وقناة السويس.





وقال "حسانين"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن أسبوع الفتيات سيبدأ في جامعة الفيوم يوم 31 مارس المقبل، بينما يبدأ أسبوع الطلاب الوافدين في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية في أول فبراير المقبل.





ونوه إلى أن النشاط الذي سيبدأ مع بدء الفصل الدراسي الثاني، هو أسبوع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية يبدأ يوم 7 فبراير في جامعة سوهاج ، مشيرا إلى أن الأسابيع سيكون بهم أنشطة متعددة من بينها الأنشطة الرياضية، كما سيكون هناك مسابقات للطلاب من مباريات وجوائز لتحفيزهم.





وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات، أن الشهر الماضي شهد انطلاق دوري الشهيد رفاعي للجامعات حيث قام الاتحاد بإجراء زيارات لضمان استعداد وتجهيز الملاعب لاستقبال الطلاب قبل انطلاقه.





وأشار إلى أن الدوري يستمر على مدار العام الدراسي وحتى منتصف صيف 2020 ، ويشمل الدوري 27 مسابقة رياضية بين 27 جامعة حكومية و26 جامعة خاصة، حيث يشارك به طلاب من جميع انحاء الجمهورية.





ولفت رئيس الاتحاد الرياضي بالجامعات إلى أن جميع المهرجانات والأسابيع الخاصة بالأنشطة الطلابية تضم مسابقات رياضية، مؤكدًا أن هذا العام يشمل عدد من المهرجانات والمسابقات الرياضية، بالإضافة إلى ثلاث بطولات عالمية.









بينما أعلنت الوزارة عن عدد من الفاعليات الهامة والأنشطة التي تشهدها الجامعات في إجازة منتصف العام وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني:





- أسبوع الطلاب الوافدين الرياضي بالتعاون مع قطاع الأنشطة والاتحاد الرياضي والإدارة المركزية للوافدين بجامعة قناة السويس في الأنشطة الرياضية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير المقبل.





- أسبوع الفتيات الخامس علي مستوي الجمهورية بجامعة الفيوم بحضور ٤٥٠٠ طالبة في جميع المجالات ( ثقافية ورياضية وحوالي وفنية واجتماعية وعلمية .....) وذلك في الفترة ٣١/ ١- ٦/ ٢/ ٢٠٢٠.









- الأسبوع الأول لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات سيقام بجامعة سوهاج من ٨-١٣/ ٢/ ٢٠٢٠ تحت عنوان الرياضة بتجمعنا.





- الملتقي العربي الثاني تحت عنوان: الجامعات العربية والثورة الصناعية الرابعة: الفرص والتحديات خلال الفترة من ١٦- ١٨/ ٢/ ٢٠٢٠ بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية - جامعة الدول العربية.





- مهرجان جامعة الأقصر الرياضي - مارس ٢٠٢٠.









- الملتقى الفني في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وكذلك الملتقي القمي في المجالات الأدبية والثقافية بجامعة المنوفية - مارس/ أبريل ٢٠٢٠.





- الملتقي القمي لطلاب الأسر الجامعية - جامعة مطروح- بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة في جميع الأنشطة في مارس ٢٠٢٠.





- ملتقي شباب الباحثين السابع لطلاب الجامعات المصرية جامعة أسوان - مقر الجامعة بصحاري بمشاركة ١٥٠ طالب وطالبة.









- وتقام بعض أفواج معهد إعداد القادة بحلوان وأيضًا المهرجان الثقافي الفني النوبي بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي في الفترة من ٤- ٨/ ٤/ ٢٠٢٠.





- مسابقة إبداع ٨ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة لإجراء التصفيات النهائية بعد التسابق داخل الجامعات للوصول إلى المراكز الأول علي مستوي كل جامعة.





- الاستمرار في تصفيات دوري القطاعات وبطولة الشهيد الرفاعي ودوري الجامعات تحت إشراف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والانتهاء من مهرجانات المسرح والكورال والفنون الشعبية داخل الجامعات وإعلان المراكز الأول في كل مجال، وكذا الانتهاء من مسابقات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والمسابقات على مستوي كل جامعة.





- تدشين اليوم الثقافي الأفريقي بجامعة الأقصر بالتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد ووزارة الخارجية ومحافظة الأقصر - أبريل ٢٠٢٠، وفي نفس الشهر سيتم إحياء احتفالات تحرير سيناء على مستوى الجامعات المصرية.





- استكمال حملات بأيدينا هنجملها لزراعة الأشجار المثمرة بالجامعات والمناطق المحيطة بها ، كما يجري الإعداد والإعلان عن استضافة مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجمهورية.



