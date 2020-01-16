الرقابة المالية: 349 عقد تمويل عقارى خلال نوفمبر بقيمة 169 مليون جنيه



كشف تقرير صادر على الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور أداء قطاع التمويل العقارى وفقا لشرائح الدخل الشهرى.



أولا تطور أداء التمويل العقارى وفقا لشرائح الدخل الشهرى خلال نوفمبر 2019.



أوضح التقرير أن إجمالى عقود التمويل العقارى بلغت 349 عقدا خلال نوفمبر 2019 مقارنة 1.127 عن نفس الشهر فى العام السابق بانخفاض 69%.



وبلغت قيمة التمويل العقارى نحو 169 مليون جنيه مقارنة 266.5 مليون جنيه عن شهر نوفمبر 2018 بانخفاض 36.6 %.



ثانيا تطور أداء التمويل العقارى وفقا لنوع العميل عن الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019.



وذكر التقرير أن إجمالى عقود التمويل العقارى بلغت 8607 عقود خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019 مقارنة 8848 عقد عنن نفس الفترة من العام السابق بنسبة تراجع 2.7% .



وبلغت قيمة التمويل العقارى وفقا لنوع العميل 2.334 مليار جنيه مقارنة 2.958 مليار جنيه بالعام الماضى بارتفاع 19%.





و لمعرفة الحصص السوقية لشركات التمويل العقارية وفقا لقيمة التمويل الممنوح عن فترات شهر نوفمبر 2019 ، الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019 يمكن الاطلاع على الانفوجراف الموضح أسفل.