AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الرقابة المالية: 349 عقد تمويل عقارى خلال نوفمبر بقيمة 169 مليون جنيه

الخميس 16/يناير/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
علياء فوزي

كشف تقرير صادر على الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور أداء قطاع التمويل العقارى وفقا لشرائح الدخل الشهرى.

أولا تطور أداء التمويل العقارى وفقا لشرائح الدخل الشهرى خلال نوفمبر 2019.

أوضح التقرير أن إجمالى عقود التمويل العقارى بلغت 349 عقدا خلال نوفمبر 2019 مقارنة 1.127 عن نفس الشهر فى العام السابق بانخفاض 69%.

وبلغت قيمة التمويل العقارى نحو 169 مليون جنيه مقارنة 266.5 مليون جنيه عن شهر نوفمبر 2018 بانخفاض 36.6 %.

ثانيا تطور أداء التمويل العقارى وفقا لنوع العميل عن الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019.

وذكر التقرير أن إجمالى عقود التمويل العقارى بلغت 8607 عقود خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019 مقارنة 8848 عقد عنن نفس الفترة من العام السابق بنسبة تراجع 2.7% .

وبلغت قيمة التمويل العقارى وفقا لنوع العميل 2.334 مليار جنيه مقارنة 2.958 مليار جنيه بالعام الماضى بارتفاع 19%.


و لمعرفة الحصص السوقية لشركات التمويل العقارية وفقا لقيمة التمويل الممنوح عن فترات شهر نوفمبر 2019 ، الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019 يمكن الاطلاع على الانفوجراف الموضح أسفل.
الرقابة المالية: 349 عقد تمويل عقارى خلال نوفمبر بقيمة 169 مليون جنيه
الرقابة المالية: 349 عقد تمويل عقارى خلال نوفمبر بقيمة 169 مليون جنيه
الرقابة المالية: 349 عقد تمويل عقارى خلال نوفمبر بقيمة 169 مليون جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد: 500 مليون جنيه محفظة مستهدفة بنهاية العام الجاري.. تمويل 3400 عميل حتى الآن.. والصعيد أهم أولوياتنا للتنمية الشاملة

4.1 مليار دولار حجم الصادرات المصرية من مواد البناء خلال 10 أشهر

إنفوجراف.. مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 تعكس تسارع الخطوات نحو الرخاء

التصديري لمواد البناء: 1.790 مليار دولار صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال 11 شهرا

ترشيحاتنا

تشوه 8 طلاب فى مشاجرة بـ ماء النار أمام مدرسة فى الغربية

وفاة ماجدة الصباحي.. اسمها الحقيقى

سعوديون يعلقون على حادث اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

شاهد.. صورة تعاقد الأهلي مع الدبابة السنغالية إليو بادجي

بعد مأساة طبيبة المنيا.. الآثار النفسية لاستئصال الرحم

بعد الحديث عن الاستغناء عنه.. خطة الزمالك لخطف صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها مع أحمد داوود

ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

الرئيس السيسي ومحمد بن زايد يتفقدان خيم التراث العربي والبدوي بشرم الشيخ