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محافظات

مدينة السادات تغرق في الصرف الصحي وجهاز المدينة خارج الخدمة

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:04 ص
..مدينة السادات تغرق
..مدينة السادات تغرق في الصرف الصحي
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محمد امين
تعاني المنطقة الثانية بمدينة السادات من إهمال جسيم بشبكة الصرف الصحي وتهالك الخطوط الرئيسية بالشوارع والميادين الكبري وتكرار انفجار مواسير الصرف مما يؤدي إلى توقف الحركة بالشوارع وانتشار الروائح الكريهة بالشوارع

وتحدث معنا محمد سليمان أحد سكان المنطقة قائلا نعاني يوميا من مياه الصرف الراكدة بالشوارع مما يؤدي لتجمع الحشرات والذباب وسط المناطق السكنية مما يؤدي بدوره لنقل الأمراض بين المواطنين

وقال محمد بدر قائلا جهاز المدينة في حالة سبات عميق بعيدا عن المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين فيوميا تحدث تلفيات بشبكة الصرف تؤدي إلى إغراق الشوارع بالمياه وتتعدد الشكاوي والاستغاثات بالجهاز الي ان يعطف علي الأهالي ويقوم باصلاح الأعطال

وتحدث أيضا مازن طاهر صاحب محل تجاري قائلا احنا مصالحنا متعطلة بسبب المياه اللي مغرقه الشارع ومحدش سأل فينا وزهقنا شكاوي في الجهاز علشان اصلاح العطل اللي غرق الشوارع ميه ووقف حركة السير خالص
مدينة السادات تغرق في الصرف الصحي وجهاز المدينة خارج الخدمة
مدينة السادات تغرق في الصرف الصحي وجهاز المدينة خارج الخدمة
مدينة السادات تغرق في الصرف الصحي وجهاز المدينة خارج الخدمة
مدينة السادات تغرق في الصرف الصحي وجهاز المدينة خارج الخدمة
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