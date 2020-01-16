ندوة عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمركز إعلام الداخلة

نفذ مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ندوة بعنوان (المشروع القومي "مشروعك" ودوره في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر).



جاء ذلك بحضور العقيد عبدالغنى السماحى، نائب أول مركز الداخلة، ومدير مشروعك بمركز الداخلة ومدير بناء وتنمية القرية بالمركز وعدد من مديرى الإدارات بالمركز ورؤساء القرى بمركز الداخلة.



وتضمنت الندوة، استعراض الخدمات والقروض والتيسيرات والعروض المتاحة التي يقدمها مشروعك أو بناء وتنمية القرية.



وأكد نائب أول المركز، أهمية الدور الذي يقوم به المشروع القومي "مشروعك" من خدمات و تيسيرات وقروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأوضح أن الندوة تهدف إلي كيفية توفير فرص عمل حقيقية ورفع مستوى الدخل سواء بالمدينة أو القرى، وتحويل القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.



يأتي ذلك من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال توفير قروض ميسرة لعمل مشروعات حقيقية والقضاء على البطالة.