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محافظات

وفود سياحية من 3 دول تزور منطقة آثار تل العمارنة في المنيا

الخميس 16/يناير/2020 - 03:20 م
منطقة آثار تل العمارنة
منطقة آثار تل العمارنة في المنيا
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن منطقة آثار تل العمارنة بالمحافظة استقبلت وفودًا سياحية ، ضمت زائرين من 3 دول شملت (كوريا- هولندا- أستراليا)، قادمين للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.
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