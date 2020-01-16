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اقتصاد

مصرف لبنان يطلب من البنوك إعادة دراسة حسابات شخصيات لها علاقة بالسياسة

الخميس 16/يناير/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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رويترز
طلب مصرف لبنان المركزي من جميع المصارف العاملة في لبنان وعلى مسؤوليتها إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة في الفترة ما بين 17 أكتوبر و31 ديسمبر، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.

والتعميم الموُقع في التاسع من يناير والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال، وحصلت رويترز على نسخه منه يوم الخميس يطلب من البنوك أيضا تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
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