AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شاهد ماذا يحدث لصحتك عند تناول القهوة يوميًا

الخميس 16/يناير/2020 - 06:15 م
القهوة
القهوة
Advertisements
آلاء حسن
القهوة مشروب شائع لدرجة أن مستويات استهلاكه تأتي في المرتبة الثانية بعد الماء في بعض البلدان، بالإضافة إلى مساعدتك في الشعور باليقظة، ويحسن الكافيين في القهوة حالتك المزاجية، وأداء التمارين.

ووفقًا لموقع healthline، وقد تعزز القهوة من فقدان الوزن ويحمي من أمراض مثل السكري ومرض الزهايمر وأمراض القلب، ويؤكد بعض الناس أن تناوله على معدة فارغة قد يضر بصحتك.

وعلى الرغم من الأساطير المستمرة إلا أن القليل من الأدلة العلمية تشير إلى أن شربها على معدة فارغة ضار، ومن المحتمل أن يكون له نفس التأثيرات على جسمك بغض النظر عن كيفية استهلاكك له.

ومع ذلك إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي عند شرب القهوة على معدة فارغة ، فحاول تناولها مع الطعام بدلًا من ذلك إذا لاحظت حدوث تحسن، فقد يكون من الأفضل ضبط روتينك وفقًا لذلك.

وتزيد القهوة من إنتاج حمض المعدة ولكنها لا تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لمعظم الناس، ومن المثير للاهتمام أن القهوة تحفز إنتاج الكورتيزول.
Advertisements

ترشيحاتنا

منى فاروق فى حالة حرجة بـ المستشفى | تفاصيل

سواريه جريء.. درة تتألق في عرض أزياء للمحجبات بحضور نيللي كريم وبسمة.. صور

بعد الحديث عن الاستغناء عنه.. خطة الزمالك لخطف صالح جمعة

شاهد.. الأهلي يعلن التعاقد مع السنغالي أليو بادجي لمدة 4 سنوات ونصف وهذا موعد وصوله

عقوبة مالية مغلظة.. الأهلي يعاقب وليد أزارو لهذا السبب.. واتجاه لاستبعاده وقيد اليو بادجي

خاص.. بسبب 2 مليون جنيه مستحقات متأخرة.. الزمالك يرفض بيع نجمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخين يهدد بإفلاس عائلة.. زوجان ينفقان 28 ألف دولار على السجائر

بـ الابيض الشبيكة.. راندا البحيري تثير الجدل فى إطلالة جريئة

أناقة واحتشام.. 30 إطلالة لـ ميجان ميركل بعد دخولها القصر الملكي