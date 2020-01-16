شاهد ماذا يحدث لصحتك عند تناول القهوة يوميًا

القهوة مشروب شائع لدرجة أن مستويات استهلاكه تأتي في المرتبة الثانية بعد الماء في بعض البلدان، بالإضافة إلى مساعدتك في الشعور باليقظة، ويحسن الكافيين في القهوة حالتك المزاجية، وأداء التمارين.



ووفقًا لموقع healthline، وقد تعزز القهوة من فقدان الوزن ويحمي من أمراض مثل السكري ومرض الزهايمر وأمراض القلب، ويؤكد بعض الناس أن تناوله على معدة فارغة قد يضر بصحتك.



وعلى الرغم من الأساطير المستمرة إلا أن القليل من الأدلة العلمية تشير إلى أن شربها على معدة فارغة ضار، ومن المحتمل أن يكون له نفس التأثيرات على جسمك بغض النظر عن كيفية استهلاكك له.



ومع ذلك إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي عند شرب القهوة على معدة فارغة ، فحاول تناولها مع الطعام بدلًا من ذلك إذا لاحظت حدوث تحسن، فقد يكون من الأفضل ضبط روتينك وفقًا لذلك.



وتزيد القهوة من إنتاج حمض المعدة ولكنها لا تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لمعظم الناس، ومن المثير للاهتمام أن القهوة تحفز إنتاج الكورتيزول.