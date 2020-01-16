فرج عامر يطالب بتشكيل لجنة هندسية محايدة لفحص الكبارى بعد الانهيار الجزئي بكوبري محرم بك

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندرى من الحكومة الإسراع فى مراجعة الحالة الإنشائية للكبارى على مستوى الجمهورية للتأكد التام من سلامتها مع اجراء الصيانة للكبارى التى تحتاج إلى الصيانة بعد الانهيار الجزئى بكوبرى محرم بيك وسط المدنية بمحافظة الإسكندرية، بالاتجاه من كارفور، منطقة الشاطبي.



وطالب " عامر " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق إعلان التفاصيل والملابسات والحقائق الكاملة التى تسببت فى الانهيار الجزئي بكوبري محرم بك بوسط الاسكندرية مطالبا بمحاسبة المقصرين وأكد ان عدم اجراء الصيانة الدورية للكبارى فيه خطورة على أرواح المواطنين.



واقترح المهندس محمد فرج عامر تشكيل لجنة هندسية محايدة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لهذا الغرض ، مشيدا بسرعة تحرك محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف لموقع الهبوط الجزئى بكوبري محرم بك وذلك بعد حدوثه مباشرة بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق، وكافة الجهات المعنية ومطالبة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات المعنية بضرورة الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الجزئي بكوبري محرم بك وسط المدينة، خلال 24 ساعة.



وأكد على أهمية كوبرى محرم بك والذى يربط بين جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة، فضلا عن عمل التحويلات المرورية اللازمة ، بالإضافة إلى تكليفه للجهات المعنية بتشكيل لجنة هندسية وإعداد الدراسة اللازمة للبدء في عمل صيانة كاملة للكوبري لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حفاظا على أرواح المواطنين.

