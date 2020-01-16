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اقتصاد

مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود بختام تعاملات الأسبوع

الخميس 16/يناير/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لجميع المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 113 مليون ورقة مالية بقيمة 740,4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18,251 ألف عملية لـ 162 شركة.

ارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.40%، وكذا مؤشر الأسهم المتوسطة بنسبة 0.44%.. كما زاد مؤشر المائة ايجي اكس 100 بنسبة 0.59%.
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