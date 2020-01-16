البنك الأهلى يحصل على جائزة أفضل مقدم خدمات تمويل للتجارة في مصر

حصل البنك الأهلي المصري على جائزة أفضل مقدم لخدمات تمويل التجارة في السوق المصرفية المصرية من مؤسسة Global finance العالمية وهي الجائزة التي تقدمها المؤسسة وفقا وعدد من المعايير التي يتم من خلالها تحليل نتائج البنوك في هذا المجال وصولا للأفضل في تقديم الخدمة.



وأوضح بيان أصدره البنك الأهلي اليوم الخميس، أن محمد النجار مدير وحدة مراقبة تمويل التجارة استلم الجائزة نيابة عن البنك الأهلي المصري في الحفل الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية وحضرته نخبة من المصرفيين ورجال الاقتصاد من مختلف انحاء العالم.



وأكد هشام عكاشه ،رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري -في البيان- أن حصول البنك على تلك الجائزة يعكس ارتفاع حجم عمليات تمويل التجارة التي قدمها البنك خلال العام، بالإضافة إلى اتساع مجال تغطية الخدمة عالميا، وكذا الأسعار التنافسية التي يقدمها البنك لعمليات تمويل التجارة مقارنة بباقي البنوك العاملة في السوق المصري، وكذا الحلول التكنولوجية المقدمة في خدمات تمويل التجارة من خلال الاستثمار في أنظمة حديثة لضمان سرعة تنفيذ العمليات مع الاستفادة بقوة البنية التحتية التي يمتلكها البنك ويحرص على تحديثها بشكل مستمر لتواكب الاحدث عالميا.



ويذكر ان قد وقع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، و محمد راشد العتيبة رئيس مجلس إدارة شركة جنان الوادى للاستثمار الزراعية، بروتوكول تعاون يهدف إلى تنفيذ مشروع القرى المنتجة بمحافظة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.



وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص البنك الدائم على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة مشروعات القطاع الزراعى والثروة الحيوانية، حيث يهدف البروتوكول إلى توطين الأسر المنتجة بمحافظة الوادي الجديد وتحويلها إلى منطقة من مناطق الجذب الاستثمارى، وذلك فى إطار مشروع متكامل في مجال انتاج التمور عالية الجودة والقيمة وكذا انتاج الالبان بنظام التعاقدات المسبقة مع توفير دعم فنى كامل للمشروعات المستفيدة من خلال شركة جنان الوادى التي لها خبرة كبيرة في هذا المجال.



