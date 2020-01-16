معاريف: هكذا يسعى بوتين للسيطرة على لبنان

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس مقالًا للكاتب الإسرائيلي "اسحق ليفإنون" جاء فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يكون لبنان تحت نفوذ روسيا كاستمرار لنفوذها الحاسم وتثبيت مصالحها المستقبلية في سوريا وهو ينظر إلى الوضع من زاوية القول القديم "لا يوجد أعداء خالدون كما لا يوجد أصدقاء خالدون".



وقال "اسحق ليفإنون" أن بوتين يعمل على تحقيق تطلعه في لبنان على مستويات عدة، أما المستوى الذي يريحه فهو بيع السلاح وفي هذا يصطدم بالمصاعب بسبب الضغط الأمريكي المضاد ومعارضة رؤساء الحكم اللبناني.



وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن بوتين اقترح سلاحًا ثقيلًا، مثل ميج 29، بقيمة نصف مليار دولار، ومروحيات قتالية متطورة، وكان مستعدًا أيضًا لتوريدها بالمجان صحيح أن الأمور لم تنضج، ولكن لا تزال على جدول الأعمال جاهزية روسية لتسليح الجيش اللبناني بسلاح نوعي، دبابات وصواريخ.



وقال إن بوتين يستغل سياسة الولايات المتحدة اشتراط توريد السلاح الأمريكي إلى لبنان بعدم تحويله إلى حزب الله أما روسيا فلا ترى في حزب الله منظمة إرهابية ولا منظمة مستوردة من الخارج، مثل "داعش" وتعتقد موسكو بأن حزب الله هو منظمة لبنانية شرعية مع ممثلين في البرلمان والأهداف التي وضعتها موسكو في المدى الفوري هي إقناع لبنان بالسماح لها بالدفاع عنه بمنظومة الدفاع الجوي التي بسطتها في سوريا ويدعي بوتين بأنه بذلك يستجيب لطلب الرئيس اللبناني ميشيل عون للدفاع عن سماء لبنان وروسيا معنية باستغلال ميناء بيروت للمعالجة والتوريد لسفن أسطولها البحري في البحر المتوسط وأن يسمح لها باستخدام المجال الجوي اللبناني لأغراض عملياتية في سوريا.



وأفاد "اسحق ليفإنون" أن بوتين يدفع بتطلعاته إلى الأمام في المجال الاجتماعي – الديني في لبنان، ويوثق العلاقة مع الكنيسة الأرثوذكسية لإقناع الجمهور بفضائل النفوذ الروسي كما أنه يستخدم اتحاد الطلاب، من خريجي الجامعات الروسية، والذي يجمع نحو 20 ألف خريج، بأنهم سيشقون طريقهم إلى قمة السلطة أما على المستوى الاقتصادي، فتلقت شركة الغاز "نوبتك" الروسية الخاصة في 2018 الامتياز للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، في المنطقة موضع الخلاف بين إسرائيل ولبنان، وذلك بينما تقف روسيا إلى جانب لبنان وتلقت شركة النفط الروسية "روزنفط" الحكومية الامتياز بإدارة مصاف النفط في مدينة طرابلس الشمالية لمدة 20 سنة.



وإختتم الكاتب إن نظرة معمقة في كل مستوى ومستوى من النشاط الروسي في لبنان تظهر إمكانية الاحتكاك الكامنة في المدى المتوسط والبعيد بيننا وبين موسكو ويحتمل أن الوقت حان لتدرج إسرائيل مسألة لبنان في إطار التنسيقات التي تجريها موسكو في الموضوع السوري.