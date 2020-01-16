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تعليم

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بلا شكاوى في الجيزة

الخميس 16/يناير/2020 - 03:38 م
امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الازهرية
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قســـم التعليـــم
قام الدكتور أحمد جاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والدكتور منصور أبو العدب الوكيل الشرعي بالمنطقة الأزهرية اليوم الخميس ١٦يناير ٢٠٢٠ ، بجولة تفدقية لمتابعة أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بمعاهد منطقة الجيزة.

شملت الجولة التفقدية معاهد ( فتيات الوراق ؛ عثمان معن ؛ خاتم المرسلين ع/ث؛ العمرانية الابتدائي ) ، وخلال الجولة تم الاطمئنان على أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

تأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية من انضباط اللجان، وشدّد الدكتور "جاد" على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، كما أوصى أبناءه الطلاب بالتركيز أثناء الامتحان، ومراجعة الإجابة أكثر من مرة.

كما أكد الدكتور منصور أبو العدب الوكيل الشرعي بالمنطقة الأزهرية بالجيزة ، على عدم وجود أي شكوى داخل اللجان تعقوق الامتحانات حيث أدى الطلاب والطالبات الامتحان في جو من الهدوء .

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية علي متابعة سير الامتحانات بالمعاهد من خلال جولات مفاجئة، بهدف التعرف على المشكلات التي تواجهها المعاهد والطلاب أثناء عقد الامتحانات على أرض الواقع ومحاولة تذليلها، بل والتعرف على وسائل النهوض بها.للحصول على أفضل الدرجات.
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