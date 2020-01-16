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أخبار العالم

أردوغان يعلن عن خطط جديدة له في العراق.. تفاصيل

الخميس 16/يناير/2020 - 03:30 م
أردوغان
أردوغان
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محمد علي
وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، عن توسعات جديدة في العراق من خلال قنصليات بلاده في البلد العربي.

وعبر أردوغان عن نية بلاده افتتاح قنصليات جديدة في عدد من المحافظات العراقية، وإعادة العمل في القنصليات القديمة.

وقال أردوغان خلال كلمته في أنقرة لتقييم إجراءات الحكومة التركية خلال عام 2019: "نعتزم إعادة فتح قنصليتينا في البصرة والموصل بالعراق خلال النصف الأول من عام 2020، وكذلك افتتاح قنصليتين جديدتين في النجف وكركوك".

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، أن حكومة بلاده اقتربت من إعادة افتتاح قنصليتها العامة في محافظة البصرة بعد إغلاقها لمدة 5 أعوام، لافتا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان بصدد زيارة العراق.

وأغلقت حكومة أنقرة قنصليتها في الموصل عقب سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة عام 2014، فيما علقت العمل في ممثليتها في البصرة بسبب الاحتجاجات التي اجتاحت المحافظة.
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