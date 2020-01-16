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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع خطة تطوير العشوائيات

الخميس 16/يناير/2020 - 04:50 م
محافظ الدقهلية يتابع
محافظ الدقهلية يتابع خطة تطوير العشوائيات
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا مع مسؤولي تطوير العشوائيات لاستعراض مستجدات تطوير منطقتي سندوب وسوق ستوتة بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام و منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة العمل بروح الفريق وأن لكل إنسان دورا مهما لا يستهان به مهما كان حجمه فالجميع يجب أن يؤدي المطلوب منه في موقعه على أحسن وجه.

وطالب بضرورة الانتهاء من إعادة عرض مقايسات تطوير المناطق المشار إليها في أسرع وقت ممكن للبدء في التنفيذ والانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة .

وأشار المحافظ إلى ضرورة العمل بالتوازي في مختلف المشروعات للاستفادة من الوقت ، وقال "نحن محافظة عريقة وأحلم باليوم الذي نعلن فيه انتهاء العشوائيات فيها".

وأكد محافظ الدقهلية أن الاهتمام بتطوير العشوائيات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن الإسراع في تنفيذ المشروعات يأتي في صالح المواطنين لتوفير الخدمة اللازمة .
محافظ الدقهلية يتابع خطة تطوير العشوائيات
محافظ الدقهلية يتابع خطة تطوير العشوائيات
محافظ الدقهلية يتابع خطة تطوير العشوائيات
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