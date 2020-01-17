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محافظات

رحلة في التاريخ .. متحف آثار الوادي الجديد من الفراعنة حتى العصر الإسلامي

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:58 ص
متحف آثار الوادي
متحف آثار الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
يقع متحف اثار الوادى الجديد في مدينة الخارجة حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي عثر عليها في العديد من المناطق الأثرية بالمحافظة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

يقول الدكتور طارق مدير المتحف أن المتحف يضم مجموعة من القطع الأثرية التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، وتشمل عدداً من الأواني الحجرية، والسكاكين، والمكاشط الظرانية كما يشمل العرض المتحفي مجموعة نادرة من التماثيل واللوحات الجنائزية التي تخص حكام الواحات، ومجموعة أخرى من تماثيل الآلهة .

وأوضح أن المتحف يضم آثارًا من العصر الفرعوني تتضمن مجموعة من التماثيل واللوحات الجنائزية التي تخص بعض حكام الواحات وتماثيل وأدوات للكتابة ومجموعة من الأواني الحجرية ومجموعة من الحلي التمائم ولوحات جدارية وغيرها.

وأشار الي أن أهم مقتنيات المتحف من العصرين اليوناني والروماني مجموعة من الأقنعة والتوابيت الآدمية من الخشب ومجموعة من الفخار والأستراكا والحلي وتماثيل لآلهة وإلهات بالإَضافة إلى مجموعة من الطيور والحيوانات المحنطة ومسارح.

ويضم أيضًا العديد من القطع الاثريه القديمة التي عثر عليها بمختلف المناطق الاثريه بالمحافظة، ومنها لوحات فرعونية عثر عليها في منطقة قلاع الضبة ببلاط، وتماثيل للإله حورس، وتمثال الأسد الرابض بوجه إنسان والذي عثر عليه في معبد دير الحجر، إضافة إلى مجموعة من الأواني الفخارية من العصر القبطي وبعض القطع عثر عليها بمنطقة موط بالداخلة.

وذكر أن من أهم الآثار القبطية والإسلامية أيقونات ومسارح وأخشاب مزخرفة وعناصر معمارية وصلبان من المعدن وكتابات قبطية و مشكاوات ومجموعة من الخزف الإسلامي والأسلحة والأواني وعناصر زخرفية وآيات قرآنية.. وأخيرا يضم المتحف بعض المقتنيات من عهد أسرة محمد علي تتمثل في مجموعة من التحف المختلفة التي كانت تعرض من القصور الملكية.
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