محلل سياسي : بيان القوى الوطنية الليبية رد فعل طبيعي ضد التدخل التركي.. فيديو

قال حسن الجهمي المحلل السياسي الليبي، إن البيان الصادر عن القوى الوطنية الليبية بشأن رفض التدخل التركي في الشأن الليبي، جاء كرد فعل طبيعي لمحاولات أردوغان التدخل في الشأن الليبي .



وأضاف حسن الجهمي عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية"اكسترا نيوز" ، أن الجانب التركي يدعم بشكل تعسفي حكومة الانشقاق الليبي، والتي تدعم الجانب التركي للتدخل في شؤون البلاد .



ولفت الجهمي المحلل السياسي الليبي، الى أنه يعتقد أن أردوغان أبرم صفقة مع روسيا للضغط المباشر على الجيش الليبي ، موضحا أن ذلك يرجع لأن معظم السلاح الليبي روسي .



وتابع أن كل ما يتم من جانب تركيا ما هو الي مراوغة لكسب وقت، حتي موعد مؤتمر برلين، الذي يأملون من خلاله عودة الإخوان الي المشهد السياسي من جديد.



وأكد حسن الجهمي، أن أردوغان لن يغامر بإرسال مرتزقة لجنوب ليبيا ، موضحا أن المشكلة الليبية حالا ترجع لاستنفاد الخزينة الليبية بشأن المليشيات المنشقة عن الجيش الليبي.

