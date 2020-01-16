وزيري يتفقد خدمات السائحين في آثار الأقصر..صور

تفقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عددا من المواقع الآثرية بمدينة الأقصر وذلك للوقوف على حركة السياحة بها والاستعدادات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لاستقبال زوارها من مختلف دول العالم.



وأوضح أن وزارة السياحة و الآثار اتخذت كافة الاستعداد بجميع المناطق الاثرية لتقديم افضل الخدمات للسائح من نظافة الموقع ووجود مظلات للاستراحة واللوحات الارشادية كما تعاقدت الوزارة مع شركة للأمن لتبدأ اليوم اولي ايام عملها بمعابد الكرنك وطريق الكباش.



وأشار إلى أن مدينة الأقصر تشهد اقبالا كثيفا من الزوار من مختلف دول العالم الذين اعربوا عن سعادتهم وارتياحم داخل المواقع الاثرية من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.