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منوعات

دبي تحتل المركز 17 عالميا بين الدول الأغلى للرفاهية والرخاء

الخميس 16/يناير/2020 - 05:05 م
دبي
دبي
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على صالح
صنف بنك «جوليوس باير» وهو بنك سويسري خاص متعدد الجنسيات، إمارة دبي كـ «واحدة من أفضل المدن حول العالم التي توفر قيمة استهلاكية جيدة» لتحتل المركز 17 على لائحة أغلى المدن التي توفر حياة رفاهية ورخاء، وفقا لتصنيفه.

وأصدر البنك السويسري تقريرا بمسمى «الثروات العالمية ونمط الحياة»، كشف عنه، في مؤتمر صحفي في دبي، أمس الأربعاء، أفاد بأن مدينة دبي تصنف كمدينة مترفة متعددة الجنسيات.

ووفقا لتصنيف تقرير البنك متعدد الجنسيات، تعد دبي من أكثر الأسواق تنافسية لناحية امتلاك العقارات؛ نظرا إلى جاذبية أسعارها، وتوفير قطاعات مثل المجوهرات والسفر في درجة رجال الأعمال وحفلات الزفاف؛ لتحتل بذلك المرتبة 17 ، مشيرة إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دبي في قطاع الخدمات المترفة، والرفاهية المتفرّدة للمدينة الإماراتية.

وأكد تقرير «جوليوس باير» أن المدينة الإماراتية قادرة إلى جانب دول خليجية أخرى على توفير خدمات إضافية للمستهلكين وتجارب أصيلة.

وأشار التقرير إلى أن هونج كونج تصدرت قائمة الثروات العالمية ونمط الحياة فيما احتلت مدينة شانجهاي الصينية المركز الثاني، وسنغافورة رابع القائمة وفي المركز السابع تأتي لندن.

وأفاد بأن النتائج تشير إلى أن العقارات المترفة في دبي تتميز حاليًا بقيمة استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية، لافتًا إلى أن ذلك يتزامن مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي» الذي سيعزز الإنفاق السياحي ويدعم النمو الاقتصادي.
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