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رياضة

إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة أسوان بـ الدوري

الخميس 16/يناير/2020 - 04:54 م
إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري
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محمد السعيد
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، التشكيل الأساسي لمواجهة أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح

خط الدفاع: بهاء مجدي - سعيدو سيمبوريه - شوشة - كريم العراقي.

خط الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - شيخ موكورو - إسلام عطية.

خط الهجوم: مفتاح طقطق - أوستن أموتو.
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