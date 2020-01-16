إيهاب جلال يعلن تشكيل المصري لمواجهة أسوان بـ الدوري

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، التشكيل الأساسي لمواجهة أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل فريق المصري كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح
خط الدفاع: بهاء مجدي - سعيدو سيمبوريه - شوشة - كريم العراقي.
خط الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - شيخ موكورو - إسلام عطية.
خط الهجوم: مفتاح طقطق - أوستن أموتو.
وجاء تشكيل فريق المصري كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عبدالفتاح
خط الدفاع: بهاء مجدي - سعيدو سيمبوريه - شوشة - كريم العراقي.
خط الوسط: عمرو موسى - فريد شوقي - شيخ موكورو - إسلام عطية.
خط الهجوم: مفتاح طقطق - أوستن أموتو.