تريند الفن| سيارة محمد رمضان الجديدة.. شيخوخة هنا الزاهد.. فيديو جوهرة.. سبب وفاة ماجدة

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:
محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة.. ومتابع يحرجه: ملك التواضع
نشر محمد رمضان صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يستعرض سيارته الفارهة، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان محمد رمضان مع الصورة.
شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى فى سن 78 عاما مستخدمة تطبيق عبر صفحتها.
جوهرة تثير الجدل بـ فيديو جديد .. شاهد
أثارت الفنانة الاستعراضية جوهرة جدلا واسعا وذلك بعد نشرها فيديو جديدا لها ترقص فيه على انغام أغنية "سالمونيلا" للمطرب تميم يونس.
وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر 89 عامًا
رحلت منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا.
اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة الصباحي على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.
محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة.. ومتابع يحرجه: ملك التواضع
نشر محمد رمضان صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر محمد رمضان في الصورة وهو يستعرض سيارته الفارهة، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان محمد رمضان مع الصورة.
شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى فى سن 78 عاما مستخدمة تطبيق عبر صفحتها.
جوهرة تثير الجدل بـ فيديو جديد .. شاهد
أثارت الفنانة الاستعراضية جوهرة جدلا واسعا وذلك بعد نشرها فيديو جديدا لها ترقص فيه على انغام أغنية "سالمونيلا" للمطرب تميم يونس.
وفاة الفنانة ماجدة الصباحي عن عمر 89 عامًا
رحلت منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا.
اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة الصباحي على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.