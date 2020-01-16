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أخبار العالم

ترامب عن الاتفاق التجاري مع الصين: الأعظم في تاريخ بلادنا

الخميس 16/يناير/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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شريف سيد
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق التجاري الذي وقعه مع الصين بالأعظم، قائلا إنه سيعيد 250 مليار دولار إلى بلاده.

وكتب ترامب في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "واحدة من أعظم الاتفاقيات على الإطلاق، هي جيدة للصين ولنا على المدى الطويل".

وأضاف: "ستعيد هذه الاتفاقية لنا 250 مليار دولار، ونحن الأن في موقف رابع لبدء المرحلة الثانية من الاتفاقية، لم يحدث شئ مثل هذا في تاريخ الولايات المتحدة".

وتابع: "البكاي، تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، يقول سرا إن صفقة التجارة الصينية الجديدة أمر لا يصدق، لكن علنا يهاجم الاتفاق، هذه هي السياسة، لكنها سيئة للغاية بالنسبة لبلدنا العظيم!".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع أمس الأربعاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين، عقب فترة طويلة من الحرب التجارية بين البلدين.
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