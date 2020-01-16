بعد اكتساح غينيا.. موعد مباراة منتخب مصر بالأمم الأفريقية لليد

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد الفوز علي منافسه غينيا بنتيجة 39-22 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا لرجال كرة اليد التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .
ويواجه منتخب مصر لكرة اليد منافسه كينيا غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة افريقيا .
وتقع مصر فى المجموعة الأول بأمم أفريقيا مع كل من غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ،
وشارك في المباراة الأولى 16 لاعبا من منتخب مصر :
- حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار
- الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري
- الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان
- صانع الألعاب: أحمد هشام - سيف الدرع
- الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن قداح
- الجناح الأيسر: عمر الوكيل - محمد مؤمن
- لاعب الدائرة: وسام نوار - خالد وليد - إبراهيم المصري
ويواجه منتخب مصر لكرة اليد منافسه كينيا غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة افريقيا .
وتقع مصر فى المجموعة الأول بأمم أفريقيا مع كل من غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ،
وشارك في المباراة الأولى 16 لاعبا من منتخب مصر :
- حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار
- الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري
- الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان
- صانع الألعاب: أحمد هشام - سيف الدرع
- الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن قداح
- الجناح الأيسر: عمر الوكيل - محمد مؤمن
- لاعب الدائرة: وسام نوار - خالد وليد - إبراهيم المصري