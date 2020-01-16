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رياضة

بعد اكتساح غينيا.. موعد مباراة منتخب مصر بالأمم الأفريقية لليد

الخميس 16/يناير/2020 - 05:13 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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عبدالله هشام
حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد الفوز علي منافسه غينيا بنتيجة 39-22 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة أمم أفريقيا لرجال كرة اليد التي تستضيفها تونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير الجاري والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد منافسه كينيا غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة افريقيا .

وتقع مصر فى المجموعة الأول بأمم أفريقيا مع كل من غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا ،

وشارك في المباراة الأولى 16 لاعبا من منتخب مصر :

- حراسة المرمى: كريم هنداوي - عصام الطيار
- الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري
- الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان
- صانع الألعاب: أحمد هشام - سيف الدرع
- الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن قداح
- الجناح الأيسر: عمر الوكيل - محمد مؤمن
- لاعب الدائرة: وسام نوار - خالد وليد - إبراهيم المصري
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