التدخين يهدد بإفلاس عائلة.. زوجان ينفقان 28 ألف دولار على السجائر

اعترفت سيدة أسترالية في الآونة الأخيرة بأنها وزوجها أنفقا مبلغًا طائلًا يتجاوز 28 ألف دولار سنويًا على السجائر، مشيرة إلى أن عادة التدخين تسببت في مشاكل مادية عديدة وكادت تؤدي إلى إفلاس العائلة.



وكشفت السيدة، وهي أم لثلاثة أطفال، عن أن عائلتها كانت تعاني من مشاكل مادية لسنوات، لدرجة أنها وزوجها اضطرا إلى إلغاء التأمين الصحي، بعد أن فشلا في تغطية نفقات ومتطلبات العائلة.



ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، فإن هذه السيدة، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، قد أصيبت بصدمة بعد أن قامت بإجراء تقييم لوضعها المالي، حيث اكتشفت أنها وزوجها ينفقان نحو 550 دولارًا في الأسبوع على السجائر.



وذكرت هذه السيدة في منشور شاركته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها شعرت بالخجل والغباء بعد أن اكتشفت هذا الأمر.



وأشارت إلى أنها وزوجها لم يعد لديهما أي مدخرات، مضيفة أنهما كانا يعانيان من مشاكل مادية لسنوات وقاما بإعادة ترتيب الميزانية وإلغاء التأمين الصحي، كما حاولا تقليل استهلاك المياه، وكذلك اتخذا العديد من الخطوات لتوفير النفقات قدر الإمكان لكن ظلا يعانيان من هذه المشاكل.



الجدير بالذكر أن الزوجين، وهما من غرب أستراليا، تعهدا منذ ذلك الحين بالإقلاع عن التدخين.



وأوضحت الزوجة أنها قررت الكشف عن هذا الأمر عبر الإنترنت كي يكون في إمكانها الاطلاع على التعليقات كلما شعرت برغبة في تدخين سيجارة.