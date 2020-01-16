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محافظات

مليار و50 مليون جنيه لتمويل 14 ألفا و954 مشروعا للشباب بالبحيرة

الخميس 16/يناير/2020 - 06:27 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن حجم القروض الممنوحة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت مليار و49 مليون و432 ألف جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل 14 ألفا و 954 مشروعًا استثماريا متنوعًا.

وأكد المحافظ فى بيان أن المشروعات الاستثمارية التى تم تمويلها ساهمت فى توفير 37509 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة ، مشيرًا أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني .

ولفت إلى أن هذه المشروعات جاءت فى إطار نشاط مشروع "مشروعك" على أرض محافظة البحيرة لدفع عجلة الاستثمار موجها بإزالة كل المعوقات التى تعوق إقامة أى مشروع فى إطار تنفيذ القانون.

وأوضح اللواء آمنة بأن "مشروعك " يستهدف تشجيع إقامة مشروعات حقيقية للجادين للمساهمة فى توفير فرص عمل تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة وإتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أضاف المحاسب أكرم مكرم - المدير التنفيذي لـ " مشروعك "، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% للمشروعات الصناعية، 8% للمشروعات التجارية ، 16% للمشروعات الزراعية ؛ وذلك وفقًا لسياسات البنك الائتمانية.
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