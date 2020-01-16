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أخبار البلد

عيادة اللغة العربية على مسرح نقابة الصحفيين الخميس 13 فبراير

الخميس 16/يناير/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عرضًا بعنوان: "عيادة اللغة العربية"، وهو عرضٌ يحلم أبطاله بأن تختفي الصورة النمطية للسان العربي، ويختفي التصور الذي رسمته أطراف كثيرة للشخص المحب للغة على أنه طلسم يمشي على قدمين.

العرض يتضمن مجموعة من المشاهد والأغنيات تصنع حالة عامة من شأنها أن تغير فكرة الناس عن اللغة العربية، كما تقدم مجموعة من الفوائد الإملائية والنحوية والصرفية والصوتية في سياق هذه المشاهد، وبشيء من المتعة والكوميديا يجعلك تألف ما تتابعه وكأنك جزء لا ينفصل عنه.

العرض من تأليف وإخراج محمود موسى، ويعرض يوم الخميس الثالث عشر من فبراير الساعة الخامسة مساءً على مسرح النقابة.
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