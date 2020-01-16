يعملوها الصغار.. فلاح يدفع حياته ثمنا لخلافات الأطفال في سوهاج.. تفاصيل

دخل بينهما الشيطان ، استغل لهو الأطفال ليحقق ما يتمناه ، فوسوس لهما ونشبت المشاجرة وظهر السلاح الآلي فجأة يليه وابل من النيران.



أبناء العم لم يكترثوا لما بينهما من رابط دموي وقرابه وجيرة ، "شريف.م.أ" 25 عاما مزارع، أشهر سلاحه في وجه عمه الذي سقط قتيلا وأصاب أبناء عمومته بسبب مشاجرة نشبت إثر لهو أطفالهم.



دفع العم المسن عبد الحكيم.م.ح" 60 عاما حياته بطلق ناري استقر في بطنه ليسقط قتيلا وسط ذهول الجميع من الأقارب والجيران.



كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "عبد الحكيم.م.ح" 60 عاما فلاح توفى إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، ونجل شقيقه "حسام.ن.م" 19 عاما عامل مصابًا بطلق ناري بالذراع اليمنى فتحتي دخول وخروج وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، "عبد العال.ج.ك" 62 عاما عامل مصابًا بطلق ناري بالقدم اليمني فتحتي دخول وخروج وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، وطرف ثان "شريف.م.أ" 25 عاما مزارع، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.



تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية بخزنتها و36 طلقة من ذات العيار وبسؤال المصابين اتهما الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه وفاة الأول وحدوث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.



وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة.