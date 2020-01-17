وكيل نقل البرلمان يطالب بإضافة هذه المادة إلي جميع مراحل التعليم الأساسى

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى باضافة مادة التربية العسكرية فى جميع مراحل التعليم الاساسى لغرس الانتماء للوطن.



وقال " زين الدين " فى بيان له ان اضافة هذه المادة سيكون لها العديد من الاثار الايجابية والكبيرة على ابنائنا الطلاب فى مقدمتها تأهيل الأجيال القادمة لتكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية لحماية الوطن.



وأكد " زين الدين " ان وجود هذه المادة سيكون له دوره أيضا فى تعريف ابنائنا التلاميذ الصغار بالبطولات العظيمة التى حققتها قواتنا المسلحة المصرية الباسلة فى الحفاظ على الامن القومى المصرى والعربى، بالإضافة إلى اكتشاف العناصر الموهوبة من هؤلاء التلاميذ للالتحاق بمصنع الرجال قواتنا المسلحة الباسلة.



وتابع :وجود مادة التربية العسكرية بمناهج التعليم قبل الجامعى سوف يغرس قيم ومبادئ الانضباط والوطنية والالتزام لدى جميع التلاميذ بالمدارس والمؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعى.