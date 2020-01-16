لسد عجز الأطباء .. صحة الوادي الجديد تتعاقد مع أساتذة جراحة ومسالك بولية

أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أنه جرى التعاقد مع أستاذ في علاج أمراض المسالك البولية، وسيجري مراجعة المنظار في المثانة والحالب والكلى واستكمال الأجزاء الناقصة في المنظار الموجود بمستشفى الخارجة العام.



وأوضح أنه سيجري التعاقد مع أستاذ آخر في علاج مناظير المسالك البولية، وذلك لضمان توفير الخدمة الطبية في هذا التخصص لأبناء المحافظة والحيلولة دون سفرهم إلى المحافظات الأخرى لإجراء هذه الجراحات.



أضاف محروس، أن قطاع الصحة بالمحافظة يحرص على توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بدعم متكامل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم.



وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة للقطاع، والتي سيجري الإعلان عنها فور الانتهاء من التنفيذ وفقًا لما أسفر عنه لقاء محافظ الإقليم، ووزيرة الصحة، لتنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة للخدمات الصحية على مستوى المحافظة.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، استقبلت اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأربعاء، وذلك لبحث مطالب القطاع الصحي بالمحافظة، وأفاد الزملوط، أنه جري مناقشة مشروع ربط المحافظة بمشروع العلاج عن بعد بمستشفى أسيوط الجامعي، وإدراج المحافظة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع التأمين الصحي الشامل والتي تبدأ في شهر يوليو المقبل.

