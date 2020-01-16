غلق جزئى لشارع الهرم لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع أعمال حفر مترو الأنفاق

عن اجراء اغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة ٣ أيام، لقيام

وستبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.



كما يستمر العمل على مدار 24 ساعة أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالإتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى ( المطبعة ) لمدة 10 أيام والتى بدأت من صباح الثلاثاء الموافق 14/1/2020 ومن المقرر أن تنتهى الخميس الموافق 23/1/2020.



وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالسادة المواطنين الإلتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنبًا للتكدسات.

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة،الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " بأعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع.وسيتم اجراء غلق جزئى لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة " بالإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة ، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المنطقة الأثرية دون تعطيل للحركة المرورية لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 17/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 19/1/2020؛