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حوادث

غلق جزئى لشارع الهرم لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع أعمال حفر مترو الأنفاق

الخميس 16/يناير/2020 - 06:17 م
غلق جزئى لشارع الهرم
غلق جزئى لشارع الهرم
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن اجراء اغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة ٣ أيام، لقيام الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق " الخط الرابع " بأعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع.

وسيتم اجراء غلق جزئى لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى "المطبعة " بالإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة ، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المنطقة الأثرية دون تعطيل للحركة المرورية لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 17/1/2020 وتنتهى الأحد الموافق 19/1/2020؛ وستبدأ الأعمال فى تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.

كما يستمر العمل على مدار 24 ساعة أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالإتجاهين بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى ( المطبعة ) لمدة 10 أيام والتى بدأت من صباح الثلاثاء الموافق 14/1/2020 ومن المقرر أن تنتهى الخميس الموافق 23/1/2020.

وتهيب الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالسادة المواطنين الإلتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنبًا للتكدسات.
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