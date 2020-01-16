محمد حسن: الفوز على مازيمبي وأول أغسطس رسالة قوية لمنافسي الزمالك فى أفريقيا.. فيديو

يتطلع محمد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحقيق العلامة الكاملة في آخر مباراتين للفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وصرح محمد حسن عبر قناة تايم سبورتس "نلعب لآخر نفس وثانية، لنتأكد من صعودنا رسميا، نتعامل مع كل المباريات بجدية، واجهتنا صعوبات في ملعب زيسكو من طقس وسوء أرضية الملعب، إلا أننا حققنا نتيجة إيجابية، ثم الفوز على أول أغسطس ، نسعى للفوز في مباراتي مازيمبي، لتكون رسالة صداها قوي للمنافسين".



وعن الفوز على الجونة بثنائية مساء الأربعاء، قال لاعب الزمالك "هذا نتاج عمل الجهاز الفني تجهيز كل اللاعبين في ظل المشاركة بأكثر من بطولة، التدوير وإراحة اللاعبين ومنح الفرصة لآخرين ينعكس إيجابا على أداء الفريق ،في مباراة طنطا لم يشعر أحد بتغيير 11 لاعبا ثم إراحة 4 لاعبين أمام الجونة".



وتابع لاعب الأهلي الأسبق: "نغمة الانتصارات كانت غائبة عن الزمالك، والانتصارات المتتالية تمنحنا ثقة في الفترة القادمة خاصة في دوري الأبطال ، لا فارق بين التدريب والمباراة في الزمالك، هذا ما أدى لانتفاضتنا هذه الفترة، بخلاف أن الإدارة تدعمنا والجهاز الفني يعمل بكل جدية".



واختتم تصريحاته "أقول لجماهير الزمالك اطمئنوا لديكم فريق من الرجال يتدربون ويقاتلون ويبذلون أقصى جهد لإسعادكم".



ويستعد الزمالك لملاقاة المصري يوم الاثنين المقبل بالدوري المصري، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.