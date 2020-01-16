محمود فتحي يعرض «خطايا تميم» في معرض الكتاب 2020

أصدر الكاتب الصحفي محمود فتحي كتابه الجديد "خطايا تميم" عن دار نشر "المثقفون العرب للنشر والتوزيع"، صالة1 B46 وهو من القطع المتوسط، والكتاب يتكون من ستة فصول.



يبدأ الكاتب الفصل الأول بالحديث عن دور الانقلابات في قيام دولة قطر، ويتناول بالوقائع التاريخية كيف وصل تميم إلى سدة الحكم، كما يتطرق إلى الحديث عن الفضائح الجنسية للأسرة الحاكمة في قطر، وكذلك دور الأموال في التستر على هذه الفضائح، أما في الفصل الثاني فيتحدث عن خطايا تميم السياسية وعلاقات قطر العربية مع جيرانها العرب وغيرهم، ويسرد فيه كل ما يقال عنها، ويتناول الفصل الثالث الحديث عن الأزمة الخليجية القطرية وتوابعها، وأهم الوقائع كما ذكرتها العديد من المصادر.



ويتحدث الفصل الرابع عن خطايا تميم بحق الجيش القطري وإذلال القطريين لصالح الأتراك وكيف اشترى تميم أردوغان ورجاله وما سر العلاقة بينهما، ويتطرق الكتاب في الفصل الخامس إلى قضية تسييس الحج من قبل قطر واستخدامه في الإساءة للمملكة العربية السعودية، أما الفصل السادس والأخير فقد أسهب المؤلف في الحديث عن عمولات قطر وفضائحها بشأن العمولات الدولية للفوز بحق تنظيم مونديال 2022.





يشار إلي أنه يعرض للكاتب أيضا داخل معرض الكتاب كتابي "أردوغان وخصومه" و" فضائح بي بي سي في الوطن العربي".