لاتهامه بلصق صورة منسوبة للنيابة العامة.. التحقيق في سير شخص عكسيًا بشارع ٢٦ يوليو

نفت النيابة العامة ما تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من صور لشخص يقود سيارته عكس الاتجاه بشارع ٢٦ يوليو بمنطقة وسط البلد ولصقه على السيارة ملصقا منسوبا إلى النيابة العامة.



وأكدت النيابة فى بيانها انه جرى تداول منشور على أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تصرف غير لائق بدر من قائد إحدى السيارات بسيره عكس اتجاه السير بشارع ٢٦ يوليو بمنطقة وسط البلد ولصقه على السيارة ملصقا منسوبا إلى النيابة العامة.



وتؤكد النيابة العامة أنها قامت بالاستعلام عن بيانات مالك السيارة التي تحمل الأرقام المذكورة وتبين أنه ليس عضوا بالنيابة العامة.