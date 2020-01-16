بعد إحالته لمحاكمة عاجلة.. ماذا قال مرتكب مذبحة كفر الدوار في اعترافاته؟

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم بإحالة المتهم شريف عبد الله رجب محمد الزيات محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار، لعائلة بأكملها، وإضرامه النار في مسكنهم، يوم الخامس من يناير.



البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "حسني.س.أ", 39 عامًا، وزوجته "رانيا.م.ش"، وأبنائه "عبدالرحمن، محمد، عمار، مسعود"، و"زينب.م.ع" 67 عامًا، والدة المجنى عليه الأول.



وانتقل مدير مباحث الوزارة ومدير الأمن واللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار لمكان الجريمة وتقرر تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.



وانتقل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، ضم المستشار كريم عبد العزيز رئيس النيابة الكلية والمستشار أسامة المسلمي رئيس نيابة مركز كفر الدوار وحسن جاويش وهيثم فخرى وكلاء النائب العام لمكان الواقعة.



وقاموا بمناظرة جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار الـ٧ ومعاينة المنزل المحترق وتبين من المعاينة قيام المتهم بذبح رب الأسرة وطعن باقى المجنى عليهم بأنحاء الجسم كما تبين تفحم جثة رب الأسرة ووالدتة لدرجة تفتت العظم واحتراق باقى الجثث.



وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم وعرضه على المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمى، رئيس نيابة مركز كفر الدوار بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قررت حبس المتهم " ش.ا " ويعمل جزار، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



واستمرت التحقيقات مع المتهم، قرابة 8 ساعات متواصلة، بعد القبض عليه تنفيذًا لقرار ضبطه وإحضاره الصادر من النيابة العامة بناءًا على تحريات الاجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة قتل مبيض محارة وزوجته وأبنائه الـ 4 ووالدته وإضرام النيران في المنزل بعد كشف أمره أثناء سرقة 4 رؤوس ماشية من الحظيرة الملحة بالمنزل.



وأدلى المتهم فى اعترافاته أمام النيابة العامة لشمال دمنهور قائلا: "كنت مزنوق معييش فلوس ونفسيتي تعبانة وضاقت بى الدنيا فقرر سرقة أغنام من حظيرة ماشية ملك "م.م" وذهبت إليه وأقنعته بأن أحرس مزرعته وهو ينام إلا أننى فشلت أيضًا في السرقة فعرضت عليه مبلغ 10 آلاف جنيه من أجل مساعدته في سرقة ابن عمى لكنه رفض.



وتابع: "عندي محل جزارة فاضي من أى ذبيحة ورحت لتاجر أغنام يدعى "ح.أ'، لشراء أغنام التقسيط ، لكنه رفض".



وأضاف: "وأثناء عودتي بطريق عزبة "الشيخ على" خطر ببالي بوجود منزل المجنى عليه "حسني"، بمنطقة بعيدة عن العزبة، وفى تمام الساعة الرابعة فجرًا، ذهبت لمنزله، وبدأت أفكر في كيفية الدخول للمنزل والحصول على مفاتيح حظيرة المواشي".



وتابع المتهم: "دخلت والدة المجنى عليه الحاجة "زينب"، وطلب منها حسنى إعداد كوب شاى، وسألتنى: "مالك؟"، فأخبرتها بأن الحكومة بتجرى ورايا، فقالت ماتزعلش وماتخافش، وراحت وعملت لنا الشاي، وشاهدت الخنجر معى فقلت لها خشى نامى يا حاجة أنا جايبه عشان السوق، ما تخافيش أنا شوية وامشى.



وأضاف المتهم "بأنه بعد مغادرة والدة المجنى عليه، طلبت من" حسني", الاتصال بتاجر الأغنام المشار إليه، ليخبره بأنه عليه حكم غيابى وضباط تنفيذ الأحكام في الطريق له، حتى يترك المكان ليتمكن من الذهاب لحظيرة الماشية لسرقة الغنم، لكنه قال له شكرا وقفل السكة.



وأوضح المتهم فى اعترافاته أمام النيابة: "بأنه بعد خروج والدة المجنى عليه، من غرفة علف المواشي، قال لى حسنى "أنا هاجيب لك بطانية تتغطى بيها عشان الدنيا برد وقبل مغادرته داهمت حسنى وسددت له عدة ضربات فى ضهره، لكنه صرخ، فأتت والدته فحاولت ضربي، لكن سددت لها ضربة على رأسها فسقطت على الأرض وعدت مرة أخرى وسددت ضربات بالصدر والبطن لحسنى حتى فارق الحياة".



وتابع المتهم روايته: حاولت الدخول للشقة، حيث كانت الزوجة في غرفة الأطفال في حالة ذعر وهلع وخوف، واترجانى وقالت: «سيبنى أربى العيال والعيال تقوله سيبنا ياعم "شريف" إحنا ما عملناش حاجة، فقلت لها انتوا خلاص اتحكم عليكم بالإعدام لازم تموتوا كلكم، ودخلت على الزوجة وخنقتها، وبعدها دخلت على "شهاب" الابن الأكبر وسددت له ضربات في رقبته وصدره وقع مكانه".



وتابع: "وبدأت بالضرب في "عبدالرحمن" في رقبته وظهره، وطلع "محمد يجرى ناحية أوضة التبن ووقع جوه الحريقة جنب أبوه فخنقت الطفل الصغير وجذبت "شهاب" ورميته في الحريق عشان الموضوع يبان أنه حريق، وخرجت من المنزل بعد الانتهاء من صلاة الفجر".



وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي وجود إصابات بالمتوفين جميعا، عدا طفل منهم، وأن وفاتهم – دون الطفل الأخير – ترجع إلى الإصابات الطعنية والقطعية بهم وما صاحبها من حروق؛ بينما تسبب الدخان المتصاعد إلى تسمم الطفل من أول أكسيد الكربون مما أدى إلى فشل في التنفس أودى بحياته؛ وقطع خبراء معمل الأدلة الجنائية بوقوع الحريق نتيجة اتصال مصدر مشتعل بمنطقة بدايته مع استخدام مواد معجلة للاشتعال كقش الأرز.



وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم بعد أن كشفت عنه تحريات جهة البحث؛ وباستجوابه اعترف بارتكابه الواقعة بدافع السرقة لمروره بضائقة مالية؛ ولكونه جزارًا عقد العزم على سرقة رؤوس الماشية المملوكة للمجني عليه مستغلًا إقامته بمنطقة نائية تبعد عن البنيان؛ فأمرت النيابة العامة بحبسه، وأحيل محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة تحدد لها يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

