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مرأة

لو مصاب بالسكر.. انتبه من تأثيرات المرض على القدمين

الخميس 16/يناير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، إن مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة التي تحدث نتيجة عجز البنكرياس عن إفراز الأنسولين بكمية كافية، وهو ما يستدعي ضرورة المتابعة الدورية من قبل الشخص المصاب لقياس نسبة السكر في الدم.

وأضاف الدكتور وليد الدالي، أن السكري له العديد من الأعراض الواضحة التي يشعر بها المريض، ولا ينبغي التغافل عنها، بل يجب العلاج والمتابعة بشكل سريع عن طريق أخذ الأنسولين بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن مع مراعاة إنقاص الوزن الذي من شأنه أن يساعد الجسم في التخفيف من مقاومة الأنسولين، مما يحد من الإصابة بمضاعفات السكري الخطيرة.

وعن تأثير السكري على القدمين، أوضح الدكتور وليد الدالي، أن داء السكري له العديد من المضاعفات والآثار الجانبية حيث يسبب ضعف تدفق الدم وتلف الأعصاب في القدمين، وهو ما يؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بقروح القدم والعدوى ومنها: الإصابة بالغرغرينا التي تحدث نتيجة موت أنسجة الجسم بسبب نقص وصول الدم إليها وغالبا ما تصيب الأطراف كأصابع اليدين والقدمين، كما يمكن أن تصيب العضلات والأعضاء الداخلية.

وأشار الدكتور وليد الدالي، إلى أن السكري يسبب الاعتلال العصبي الذي يصيب حوالي 50% من المرضى حيث يؤثر على أقدامهم بطرق مختلفة تتمثل في الشعور بالألم، التنميل، تشنجات العضلات، وفقدان الإحساس بالقدم، مؤكدا أن جروح القدم المصابة بمرض السكري تبدأ بتكوين جلد صلب هذا الجلد يتسبب في حال تركه دون علاج في حدوث جروح يصعب التئامها نتيجة ضعف إمدادات الدم، مما يستدعي ضرورة العناية الطبية الشديدة بالقدمين في ظل الإصابة بالسكري.
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