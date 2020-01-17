بالطريقة اللي تناسبك.. الأشهر والأفضل لجراحات السمنة

قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا ومبتكر عملية التكميم الدقيق في مصر، إنه في ظل انتشار معدلات السمنة التي تجلب الكثير من الأمراض المزمنة كان لزامًا على الطب التجميلي إبداع العديد من جراحات إنقاص الوزن التي تهدف إلى التخلص من البدانة المفرطة والوصول إلى وزن صحي وجمالي.



وأضاف الدكتور أحمد شبانة، أنه من منطلق التوصيات الطبية ينبغي اللجوء لإحدى جراحات إنقاص الوزن في حال زاد مؤشر كتلة الجسم لدى المريض عن 40% فأكثر، مؤكدا أن هناك العديد من جراحات السمنة والتي يتم الاختيار فيما بينهم بناء على عوامل كثيرة أهمها: الحالة المرضية والأبعاد النفسية والجسدية للمريض.



وأشار الدكتور أحمد شبانة، إلى أن عملية تكميم المعدة واحدة من أشهر وأفضل جراحات إنقاص الوزن فهي عملية مباشرة وسهلة تقوم بتصغير حجم المعدة من خلال قص وإزالة من 70 إلى 80% من حجمها الطبيعي، وتناسب الأشخاص ممن هم أكبر من 18 عاما ويزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 35%.





وتابع الدكتور أحمد شبانة، أن أهم ما يميز التكميم عن الجراحات الأخرى هو نسبة نجاحها المرتفعة، حيث تمثل نسبة فقد الوزن بعد العملية ما بين 55 إلى 70%، فهي من العمليات التي لا تتضمن دخول أي أجسام غريبة مثل: البالون ويتم تعافي المريض منها سريعا؛ وبالتالي فهو يحتاج إلى فترة نقاهة أقل خصوصا في ظل دخول المنظار الدقيق إلى خطوات هذه العملية حتى أصبحت تتم بدون جروح أو آثار جانبية، وهو ما يحقق للمريض نتائجه المرغوبة دون الشعور بالخوف مطلقا.