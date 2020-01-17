AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالطريقة اللي تناسبك.. الأشهر والأفضل لجراحات السمنة

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا ومبتكر عملية التكميم الدقيق في مصر، إنه في ظل انتشار معدلات السمنة التي تجلب الكثير من الأمراض المزمنة كان لزامًا على الطب التجميلي إبداع العديد من جراحات إنقاص الوزن التي تهدف إلى التخلص من البدانة المفرطة والوصول إلى وزن صحي وجمالي.

وأضاف الدكتور أحمد شبانة، أنه من منطلق التوصيات الطبية ينبغي اللجوء لإحدى جراحات إنقاص الوزن في حال زاد مؤشر كتلة الجسم لدى المريض عن 40% فأكثر، مؤكدا أن هناك العديد من جراحات السمنة والتي يتم الاختيار فيما بينهم بناء على عوامل كثيرة أهمها: الحالة المرضية والأبعاد النفسية والجسدية للمريض.

وأشار الدكتور أحمد شبانة، إلى أن عملية تكميم المعدة واحدة من أشهر وأفضل جراحات إنقاص الوزن فهي عملية مباشرة وسهلة تقوم بتصغير حجم المعدة من خلال قص وإزالة من 70 إلى 80% من حجمها الطبيعي، وتناسب الأشخاص ممن هم أكبر من 18 عاما ويزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 35%.


وتابع الدكتور أحمد شبانة، أن أهم ما يميز التكميم عن الجراحات الأخرى هو نسبة نجاحها المرتفعة، حيث تمثل نسبة فقد الوزن بعد العملية ما بين 55 إلى 70%، فهي من العمليات التي لا تتضمن دخول أي أجسام غريبة مثل: البالون ويتم تعافي المريض منها سريعا؛ وبالتالي فهو يحتاج إلى فترة نقاهة أقل خصوصا في ظل دخول المنظار الدقيق إلى خطوات هذه العملية حتى أصبحت تتم بدون جروح أو آثار جانبية، وهو ما يحقق للمريض نتائجه المرغوبة دون الشعور بالخوف مطلقا.
Advertisements

ترشيحاتنا

12 يوم على جريمة هزت مصر.. تفاصيل إحالة الجزار مرتكب مذبحة كفر الدوار للجنايات

أسوان: سنتعاقد مع 3 لاعبين من الزمالك.. وأداؤنا أمام المصري سيغير مركزنا بالدوري

علاء عبدالعال يكشف حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية

كلب شرس ينهش وجه مراهقة فى الأرجنتين أثناء التصوير معه.. صور

طريقة عمل البطاطا الحلوة.. 30 دقيقة للحصول على طبق حلو

رانيا يوسف تتصدر أفيش فيلم صندوق الدنيا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة

بنطلون جلد أحمر.. نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية

أم أمريكية مهملة تتسبب في وفاة طفلها الرضيع غرقًا.. تركته لتدخين سيجارة