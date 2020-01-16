أستاذ هندسة البترول يوضح حقيقة استيراد الغاز من إسرائيل.. فيديو

قال رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول، إن منتدي غاز شرق المتوسط يقدم أسعارا تنافسية بدلا من احتكارها من بعض الدول، مؤكدا ضرورة خلق بديل للتنافس لاستفادة الدول المستهلكة.



وأضاف رمضان أبو العلا عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائية "دي إم سي" ، أن مصر لا تستورد الغاز من إسرائيل، لافتا إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل يتم من خلال بعض الشركات الخاصة تمهيدا للتصدير لأوروبا.



وأشار رمضان أبو العلا إلي أن مصر هي المعبر الوحيد لتصدير الغاز المكتشف في شرق المتوسط، لدول أوروبا أو أي مكان آخر.



وأكد رمضان أبو العلا أن مصر، التي تمتلك بنية تحتية للغاز والبترول، تمتلك قوة عسكرية تمنع السيطرة على ثرواتها، وتردع كلا من تسول له نفسه التعدي على مقدراتها.



وتابع رمضان أبو العلا، أن مصر نجحت في أن ترسل رسالة من خلال مناورة "قادر 2020"، لردع كل من تسول له نفسه الاقتراب من ثروات ومقدرات المصريين.

