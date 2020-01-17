شاهد .. ماذا فعلت مسنة في لص حاول بيع عجلة مسروقة لها

كشفت لقطات مذهلة مدى شجاعة جدة وهي تستولى على عجلة مسروقة من رجل ضخم الجثة حاول بيعها لها داخل متجرها.



تمكنت ماري باركر ، 72 سنة التي يصل طولها 3 أقدام فقط، من التغلب على لص البالغ طوله 6 أقدام بعد أن حاول بيع لها دراجة رأت أنها سرقت عبر إعلان بالفيسبوك مقابل 150 جنيهًا إسترلينيًا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" تم تصوير المشاجرة المذهلة عبر كاميرات المراقبة المتواجدة خارج متجر السيدة المسنة التي كانت تعمل كمساعد مبيعات في بارنسلي ، جنوب مقاطعة يوركشاير الإنجليزية.



فيما ظلت المشاجرة قائمة لمدة دقيقة بين رجل يبلغ من العمر 23 عامًا و صاحبة المتجر المسنة، حيث اضطر الشاب إلى الفرار بعد أن رأى إصرار السيدة المسنة في أخذ العجلة المسروقة منه وإعادتها إلى أصحابها ، حيث تم إلقاء القبض على الشاب في النهاية وإعادة الدراجة إلى مالكها الشرعي.



