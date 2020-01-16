برلماني: قاعدة برنيس رسالة لمن تسول لهم أنفسهم التحرش بالأمن القومي

أكد النائب معتز محمود عضو مجلس النواب، الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لعملية إنشاء مصر لقاعدة "برنيس" العسكرية جنوب البحر الأحمر، قائلا إنها محورًا رئيسيًا لمواجهة التهديدات في نطاق البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة العالمية.



لافتا في بيان له اليوم، إلى أن قاعدة "برنيس" العسكرية تبين ما وصلت إليه مصر من تطور في منظوماتها العسكرية، وقدرتها على إنشاء قواعد ضخمة تضم قاعدة جوية وقاعدة بحرية وميدان للرماية وإمكانات عسكرية هائلة.



ونوه بمكانها الاستراتيجي، بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، ومساحتها الهائلة التي تبلغ 150 ألف فدان، واشتمالها على عدد من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.



وأضاف أن مصر تسطر تاريخا عسكريا جديدا وتبعث برسائل واضحة وحاسمة لمن تسول لهم أنفسهم التحرش بالأمن القومي المصري.