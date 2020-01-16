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منوعات

عصابة من الشباب تسحل رجلا أمام مطعم وجبات سريعة شهير.. صور

الخميس 16/يناير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف
اندلعت مشاجرة عنيفة خارج مطعم وجبات سريعة شهير، حيث شوهد شاب بعمر 21 عامًا يسحل من قبل عصابة من الشباب، وسط ذهول الزبائن الذين ظلوا يتابعون المشاجرة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم استدعاء الشرطة إلى فرع من سلسلة الوجبات السريعة في منطقة بلاكوود، بمدينة كيرفيلي الإنجليزية بعد اندلاع أعمال العنف بين مجموعة من الشباب.

تظهر صورة للحادث مجموعة من الشباب يسحلون شابا عشرينيا  وهو راقد على الأرض بينما يحاول موظفو المطعم تهدئة الوضع.

أصيب الضحية بجروح طفيفة في يديه وساقيه لكنه لم يحتج إلى علاج في المستشفى.
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