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قادر 2020.. نقيب المرشدين السياحيين يشيد بدور المناورة في إنعاش السياحة..فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 07:50 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
اعرب حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، عن شكره وتقديره لمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع وكافة القادة على مناورة قادر 2020، التي أشعرت المواطنين المصريين بالفخر والأمن، وتسببت في تزايد السياحة المصرية بشكل ملحوظ.

وأكد حسن النحلة عبر مداخله هاتفيه لـ برنامج " اليوم " الذي يذاع علي فضائيه " دي إم سي" ، أن عودة الأمن والأمان من جديد له دور مهم لعودة السياحة بقوة خلال الفترة الحالية.

واشار حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إلى أن وزير السياحة اتخذ في الفترة الماضية مجموعة من القرارات المهمة، بشأن القطاع السياحي، من شأنها أن تزيد من عدد السياح بشكل كبير، وصولا لهدف 20 مليون سائح خلال ذلك العام 2020.

وتابع حسن النحلة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير لديه عاملا كبيرا لجذب انتباه العالم للسياحة المصرية من جديد، ولفت أنظار العالم من جديد لزيارة مصر.
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