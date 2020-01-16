الجبلاية تدعم منتخب "النسائية" قبل مواجهة المغرب في التصفيات .. صور

اختتم منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة استعداداته لمواجهة منتخب المغرب غدا الجمعة علي استاد بتروسبورت في الثانية والنصف ظهرا في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات.



وشهد المران الأخير حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، كما حرص الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وخالد جلال نجم الزمالك السابق وعادل محفوظ مدير منتخب الشباب والدكتور عبد اللطيف إمام رئيس لجنة الكرة النسائية بالاتحاد لمساندة وتحفيز اللاعبات قبل مباراة الغد .



وحرص الدكتور جمال محمد علي، على القاء كلمة علي اللاعبات طالبهن خلالها ببذل أقصي جهد من أجل تحقيق الفوز. مشددا علي أن اتحاد الكرة يدعم المنتخب بشكل قوي من أجل بناء جيل جديد للمنتخب الوطني الأول في المستقبل .



كما أكد علي ضرورة التركيز علي العمل الجماعي كفريق واحد للظهور بشكل متماسك وقوي .



وقال ربيع ياسين إنه حرص علي التواجد في المران الأخير للفريق لمؤازرة اللاعبات وطالبهن بالتركيز جيدا في تعليمات الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف .



وقال خالد جلال انه علي ثقة كبيرة في الظهور بشكل جيد في مباراة الغد وتحقيق نتيجة في ظل الجهاز الفني المحترم بقيادة حسين عبد اللطيف ومصطفي منير وفايزة حيدر وباسم خيرت وايضا الدكتورة سحر عبد الحق التي تبذل أقصي جهد لديها لتوفير كافة مطالب المنتخب مشددا علي ان الكرة لا تعرف سوي الجهد والعرق في الملعب.



وشدد عادل محفوظ علي أهمية وقيمة اسم منتخب مصر وطالب اللاعبات بتقديم أداء ومستوي جيد علي قدر ومستوي المسئولية.





