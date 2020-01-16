لا تعد جزءا من المهر.. هل من حق الخاطب استرداد الشبكة والهدايا؟

أيد المحامى وليد زهران ، تخصيص باب كامل لمرحلة الخطوبة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد .



وأضاف زهران لصدى البلد ان الخطبة وقراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني للزواج الموثق.



وأكد أنه من حق الخاطب استرداد الشبكة والهدايا إذ لا تعد جزءا من المهر.



وأشار الى أنه من حق اى انسان لحقه ضرر ان يطالب بالتعويض إن أراد ذلك.



وتستعد الحكومة، خلال الأيام المقبلة، لإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، للبرلمان، بعد التصديق عليه بمجلس الوزراء.



وكان قد خصص لمرحلة الخطوبة بابا كاملا، يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة.

