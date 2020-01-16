وفاة ماجدة الصباحي .. صدى البلد في منزل الفنانة الراحلة.. وأمراض الشيخوخة سبب الرحيل.. ورسائل مؤثرة من رواد السوشيال ميديا

وفاة ماجدة الصباحي .. صدى البلد في منزل الفنانة الراحلة

أمراض الشيخوخة سبب الوفاة

رسائل مؤثرة من رواد السوشيال ميديا



رحلت عصر اليوم الخميس الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عامًا.



استقرت أسرة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي على موعد صلاة الجنازة التي ستقام غدًا، الجمعة، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.



كانت أسرة ماجدة الصباحي اختارت في البداية تشييع الجثمان من مسجد الحصري في السادس من أكتوبر عقب صلاة الجمعة، ولكن كانت هناك رغبة لدى بعض أفراد الأسرة في تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، إلى أن تم الاستقرار بشكل نهائي على مكان الجنازة في مسجد مصطفى محمود.



كما قررت اسرة الفنانة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحي اقامة العزاء الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم.



تساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عصر اليوم عن عمر يناهز 89 عامًا.



وسبب التساؤل أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي حديث عن تدهور في صحة ماجدة الصباحي يؤدي إلى رحيلها بشكل مفاجئ.



وأكد مصدر مقرب من أسرة الفنانة الراحلة أنها رحلت بشكل طبيعي وبدون إصابتها أو معاناتها أي مرض.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ماجدة_الصباحي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر.



جاءت التعليقات كالتالى:



اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا و لها البقاء لله #ماجدة_الصباحي ربنا يرحمها



اليوم انطفأت شمعة نجمة من زمن الفن الجميل .. ممثله ومنتجه عبقريه ساهمت في تقديم فن يليق بالمشاهد العربي

وداعًا #ماجدة_الصباحي 💔



وداعًا بطلة انف وثلاث عيون الفيلم الذي يعتبر من روائع السينما العربية.



اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة الصباحي على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.



وحرصت كاميرا "صدى البلد" على التواجد فى محيط منزل الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى، حيث رصدت كلا من الإعلامية بوسى شلبى والفنانة عفاف رشاد.



بدأت ماجدة الصباحي حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان اسماعيل يس.



قدمت ماجدة الصباحي عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة.



قبل سنوات، أشيع أن الفنانة ماجدة الصباحي يهودية الديانة، على الرغم من أنها تنحدر من أسرة ذات أصول مسلمة، ونفى مستشارها الإعلامي في ذلك الوقت هذه المعلومة، مؤكدا أنها سكنت في شقة كانت مؤجرة في السابق للمركز الثقافي التابع للسفارة الإسرائيلية، وبمجرد انتقالها للعيش في هذه الشقة انتشرت هذه الشائعة، وعزز من انتشار تلك الشائعة أنها درست في مدرسة يهودية، كما أنها كانت تدرس اللغة العبرية.



تزوجت ماجدة الصباحي عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج.



كما قامت ماجدة الصباحي بدور بارز في جمعية السينمائيات، وتعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية، حيث كانت تتقمص الشخصية ولا يمكن نسيان أدوارها في "أين عمرى" و"المراهقات" و"جميلة" و"بنات اليوم".



وكانت ماجدة الصباحي قالت في أحد لقاءاتها التلفزيونية إن فيلم جميلة بوحيرد من أهم أعمالها، وصنع لها شعبية كبيرة، لافتة إلى أنه ساعد على انتشار الأفلام المصرية في معظم البلاد العربية.



وأضافت ماجدة الصباحي: "فيلم جميلة بوحيرد ساهم في تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي، والفدائيين والفدائيات في الجزائر عندما شاهدوا الفيلم كانوا يضحون بأنفسهم عن حب، خاصةً أني سجلت في الفيلم الأحداث التي تدور في الجزائر بالصوت والصورة".



ولفتت ماجدة الصباحي الى أنها عندما ذهبت إلى الجزائر رأت هناك نسخا كثيرة من جميلة بوحيرد، مشيرة إلى أنها كانت رمزا لكفاح بلدٍ بأسره من أجل الاستقلال والحصول على الحرية.