أوبر تكشف حقيقة خدمة السير على الأقدام

أثارت صورة متداولة لخدمة جديدة من شركة "أوبر" جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتداول رواد مواقع التواصل صورة لتطبيق "أوبر" المعني بخدمات النقل، تُظهر وجود خيار جديد من ضمن خيارات وسائل نقل الركاب، وهي خدمة "Walking Buddy" والتي تشير إلى إمكانية السير على القدمين بصحبة شخص آخر.



وكشفت شركة "أوبر" حقيقة الصورة المتداولة، حيث قالت إنها ليست سوى مجرد مزحة من أحد الرواد الذي أعاد تصميمها بواسطة أحد برامج الجرافكيس لتبدو وكأنها حقيقية.



وساعد في انتشار الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حساب يحمل اسم "JReneex"، وتمت إعادة نشر هذه الصورة أكثر من 50 ألف مرة، وسجل نحو 183 ألف إعجابًا بالصورة، بجانب مئات التعليقات التي تعاملت مع الصورة باعتبارها حقيقية.



ومؤخرًا أعلنت شركة "أوبر" عن تعاونها مع شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية تطوير سيارات أجرة جوية يمكن استقلالها بواسطة تطبيق "أوبر" وبدأت العمل على هذا المشروع منذ عام 2020 على أن تكون الخدمة متاحة للركاب في عام 2023.