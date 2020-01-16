عميد هندسة قنا يكشف تفاصيل بروتوكول التعاون بين الأزهر والقوى العاملة

كشف بركات حسنين، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر الشريف في محافظة قنا، والمشرف العام على بيت التصميم، عن تفاصيل بروتوكول تعاون بين مشيخة الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزارة القوى العاملة في الإشراف على تدريب المواطنين.



وقال "حسنين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم، أنه كُلف من قبل مشيخة الأزهر بالإشراف على هذا البروتوكول، من حيث تدريب وتوفير العمالة من الكلية، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العمالة لسوق العمل والقضاء على البطالة.



وأضاف أن الإمام الطيب يدعم الجامعة 100% في تدريب الشباب على فرص عمل غير تقليدية، لافتًا إلى أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وعد الشباب بإنشاء مصنع ملابس جاهزة لمن تدربوا.