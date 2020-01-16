شاهد.. إنقاذ فتاة غمرتها الثلوج إثر انهيارات جليدية ضربت آيسلندا

شهدت منطقة ويستفيوردز في آيسلندا، أمس الأربعاء، ثلاثة انهيارات جليدية منفصلة، أحد تلك الانهيارات ضرب قرية فلاتيري التي يعيش فيها مئتا شخص، وأصيبت فتاة بجروح طفيفة.



وأفادت وسائل إعلامية، أن الانهيار الجليدي الذي ضرب قرية فلاتيري غمر منزلًا سكنيًا، وتمكّنت فرق الإنقاذ من إنقاذ فتاة مراهقة، بعد أن غمرتها الثلوج لمدّة نصف ساعة، وأصيبت الفتاة بجروح طفيفة إثر الانهيار الجليدي.



وأضافت أن انهيارًا جليديًا آخر غمر العديد من المنازل على الشاطئ، كما غمر القوارب داخل الميناء، فيما قدّر الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية أن ثمّة انهيارات ثلجية أخرى في المنطقة لم يتم رصدها.



يشار إلى أن غدا الجمعة، يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمأساة سوافيك في المضايق الغربية لأيسلندا، حيث حدث انهيارٌ ثلجي أودى بحياة 14 شخصًا، وكان 20 شخصًا لقوا حتفهم في انهيار ثلجي آخر ضرب قرية فلاتيري في أكتوبر الماضي.



والجدير بالذكر أن حوادث الانهيارات الجليدية التي تشهدها الكثير من المناطق القريبة من القطبين الشمالي والجنوبي تحصل نتيجة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.



وكان علماء بيئة اجتمعوا في أواخر الصيف الماضي في آيسلندا لتوديع نهر جليدي ضخم يعتبر الأول في البلاد يذوب بكامله بسبب التغير المناخي، وكشفت آيسلندا عن نصب تذكاري يوجه من خلاله علماء البيئة رسالة للأجيال القادمة، كُتبت بقلم المؤلف الآيسلندي أندري سناير ماجناسون، تقول: "إن أوكجوكول هو أول نهر جليدي آيسلندي يفقد صفته كنهر جليدي. ومن المتوقع أن تتبع كل الأنهار الجليدية في المئتي عام التالية المسار نفسه، نحن نعرف ما يحدث وما يجب القيام به، وأنت فقط ستعرف ما إذا كنا فعلنا ذلك".