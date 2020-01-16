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توك شو

وزير القوى العاملة: مركز التدريب المهني بقنا قلعة داخل قلب الصعيد

الخميس 16/يناير/2020 - 08:01 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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قسم التوك شو
عرض برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم، تقريرًا ميدانيًا لافتتاح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ قنا مركز التدريب المهني في مركز قفط في محافظة قنا.

وأجرى الإعلامي هاني عبدالرحيم، لقاءً من داخل مركز التدريب المهني، مع وزير القوى العاملة ومحافظ قنا؛ للحديث عن فرص التدريب المتاحة داخل المركز، ودعم القيادة السياسية في تطوير مهارات الشباب.

وبدوره قال "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج ، إن وزارة القوى العاملة في 2020 اهتمامها الرئيسي هو التدريب المهني وتأهيل كل المراكز المهنية في جميع محافظات مصر، مؤكدًا أن مركز التدريب المهني الذي اُفتتح مؤخرًا في قنا ليس مركزًا تدريبًيا فقط بل قلعة تدريبة في قلب الصعيد.

وأضاف وزير القوى العاملة أن المركز يحوي 13 ورشة ومخطط لإنشاء 6 ورش جديدة، بها دار إقامة مُجهزة تجهيزًا كاملًا لاستقبال 150 شابًا وفتاة، مشيرًا إلى أن المركز أصبح جاهزًا لاستقبال أبناء قنا والصعيد للتقدم للمديرية أو المركز مباشرة للحصول على فرصة تدريبية في أي ورشة من الورش التي يرغب الشاب التدريب بها.

وأكد أن الوزارة عرضت على بعض وزراء العمل الأفارقة بروتوكولًا لتدريب أشقائنا في الدول الأفريقية، ونقل الخبرات المصرية لشباب أفريقيا في الأعمال المهنية.

وشدد على أن وزارة القوى العاملة تسعى لتوفير فرص لتدريب وتأهيل المواطنين لإقامة مشروعاتهم أو توفير وظيفة لهم، مطالبًا الشباب بأن يصبحوا أمناء على مصر والحفاظ على بلادهم، والعمل بإخلاص حتى تظل راية مصر خفاقة.
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