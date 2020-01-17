لـ السهرة.. أفضل الحلويات لتدفئة الجسم في الشتاء

الحلويات من أكثر الأكلات التي تساعد على الدفء في الشتاء، كما تساعد على إمداد الجسم بالطاقة التى يحتاجها، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل بودنج التوفى السائل، والحجازية.





المقادير لعمل بودنج التوفى السائل:-

- 55 جرام زبدة

- 170 جرام سكر بني (ناعم)

- معلقة عصير مركز (مثل البرتقال)

- 2 بيضة كبيرة (مخفوقة قليلًا)

- 200 جرام دقيق (ذاتي التخمير)

- 200 جرام تمر

- 290 ملل ماء مغلي

- ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الفانيليا



مكونات صوص التوفي:-



- 600 ملل كريمة خفق ثقيلة

- 30 جرام سكر ناعم

- 90 جرام زبدة غير مملحة

- 2 ملعقة صغيرة عسل أسود

- أيس كريم فانيليا (للتقديم)

الطريقة:-

1- سخني الفرن عند درجة حرارة 200. 2- أحضري قوالب الحلوى وادهنيها بالزبدة ثم بطنيها بالدقيق.

2- في الخلاط، ضعي الزبدة والسكر وإضربيهم جيدًا حتى يُصبح الخليط ناعم، ثم ضيفي العصير المركز والعسل الأسود والبيض بالتدريج في الخلاط حتى يصبح قوامه متماسك.

3- ثم ضيفي في الخلاط بعد ذلك، الدقيق واخلطيهم بسرعة منخفضة حتى تمتزج جيدًا، ثم إنقليها للوعاء.

4- في نفس اللحظة، ضعي التمر في الماء المغلي و إهرسيه جيدًا، ثم ضيفي بيكربونات الصوديوم والفانيليا وصبي خليط التمر إلي خليط البودنج وقلبيهم حتي يمتزجوا تمامًا.

5- صبي الخليط في القوالب و اخبزيه في الفرن لمدة من 20 - 25 دقيقة حتى يصبح لونه بني ذهبي.



لعمل الصوص:

- سخني في وعاء كريمة الخفق والسكر الناعم والزبدة غير المملحة وعسل الأسود وقلبيه حتى الغليان.

- أخرجي البودنج من القوالب ثم صبي الصوص عليها وزينيها بآيس كريم الفانيليا على الوجه.







المقادير لعمل الحجازية:-

- 1 كوب سميد

- 2 كوب دقيق أبيض

- 1 كوب سمنة

- 1/2 كوب ماء دافئ

- 1 ملعقة كبيرة خميرة

- 1 ملعقة كبيرة سكر



الحشو:

- 2 كوب مكسرات (مجروشة)

- 1/2 كوب سكر

- 1 كوب سميد

- عسل أبيض (حسب الاحتياج)

- بيض (للوجه)



الطريقة لعمل الحجازية:-

1- في وعاء، اخلطي الخميرة مع الماء وملعقة السكر و قلبيهم جيدا واتركيهم جانبًا.

2- في وعاء أخر، اخلطي السميد مع الدقيق، ثم ضيفي السمنة وإخلطيهم جيدا.

3- ضيفي الماء المخلوط بالخميرة والسكر على خليط الدقيق وقلبيهم جيدًا حتى تصبح مثل العجينة اللينة.

4- ضعي هذه العجينة في صينية التارت وقومي بتسويتها وإصنعي مكان للحشوة.

5- افردي العجينة المتبقية بين ورقتين زبدة ثم غطي بهم قالب التارت

6- ادهني الوجه بالبيض وادخلي الصينية للفرن حتى تمام النضج.. وقدميها.



لعمل الحشوة:

اخلطي السكر مع المكسرات ثم ضيفي السميد والعسل الأبيض واخلطيهم جيدًا ثم ضعيها على العجينة..