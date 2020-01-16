مصطفى بكري يكشف كواليس وفاة السجين مصطفى قاسم.. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن المسجون المتوفى مصطفى قاسم يحمل الجنسية الأمريكية، وبمجرد الوفاة كان هناك هجوم شرس صادر من مواقع التواصل الاجتماعى الإخوانية.



وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصطفى قاسم مصري يحمل الجنسية الامريكية ومحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما في قضية فض اعتصام رابعة ويعمل في غسيل الأموال ويساعد الإخوان في إخراج أموالهم للبنوك الأمريكية والبريطانية.



وتابع :" مصطفى قاسم كان مريضا بالسكر و يعالج في مستشفى السجن، والداخلية أكدت أنه تم محاكمته أمام قاضيه الطبيعي وأنه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية".



وقال:" الوزارة أكدت أن مصطفى قاسم أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من نصحه بخطورة ذلك، و تم توفير الإجراءات القانونية والصحية لمنعه الإضرار بنفسه".



ولفت مصطفى بكري:" السفارة الأمريكية كانت تتابع حالة المسجون مصطفى قاسم ومستوى الخدمات التي تقدم له في السجن وهناك اتجاه لاستخدام وفاة المسجون للمتاجرة بوفاته وتنفيذ أهداف سياسية خبيثة".